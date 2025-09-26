Tenis

Mensik se impone a Kecmanovic y avanza a octavos en el Abierto de China

Pekín, 26 sep (EFE).- El checo Jakub Mensik, número 19 del mundo y séptimo cabeza de serie en el Abierto de China, firmó una sólida victoria ante el serbio Miomir Kecmanovic (n.46) por 7-5 y 6-4 en una hora y 51 minutos, y avanzó a los octavos de final en Pekín.

26 de septiembre de 2025 - 03:15
El duelo en la pista Moon del complejo tenístico pekinés estuvo marcado por la irregularidad inicial y la abundancia de oportunidades de quiebre.

Kecmanovic arrancó mejor, con un 'break' de entrada que parecía encaminarle, pero Mensik reaccionó con autoridad: encadenó tres roturas y, tras dejar escapar la ocasión de cerrar con 5-4, apretó en el tramo decisivo y firmó el 7-5.

En la segunda manga, el checo volvió a mostrarse más eficaz en los momentos clave. Tomó ventaja 3-0 tras un arranque demoledor y, aunque Kecmanovic recuperó un quiebre para igualar 4-4, Mensik no perdonó en el tramo final: sostuvo su servicio y cerró con una nueva rotura para sellar el triunfo con 6-4.

Las estadísticas reflejaron la diferencia: Mensik convirtió 5 de sus 8 oportunidades de 'break', mientras que el serbio desperdició 14 de las 17 que tuvo a su favor.

El checo, además, firmó 10 aces que le permitieron escapar en varios momentos comprometidos, pese a acumular también siete dobles faltas.

Con este resultado, Mensik se cita en octavos con el vencedor del duelo entre el chino Juncheng Shang (n.238, invitado) y el francés Arthur Cazaux (n.80, procedente de la fase previa).

