Mensik se impone a Kecmanovic y avanza a octavos en el Abierto de China

Pekín, 26 sep (EFE).- El checo Jakub Mensik, número 19 del mundo y séptimo cabeza de serie en el Abierto de China, firmó una sólida victoria ante el serbio Miomir Kecmanovic (n.46) por 7-5 y 6-4 en una hora y 51 minutos, y avanzó a los octavos de final en Pekín.