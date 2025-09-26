Musetti sobrevive al bombardeo de saques de Perricard y avanza en Pekín

El encuentro se prolongó durante dos horas y 27 minutos y estuvo marcado por el protagonismo de los saques.

Perricard, con 14 saques directos, impuso potencia desde el inicio y llevó al límite a Musetti, que respondió con su habitual variedad de recursos.

El primer set se decidió en un ajustado 'tiebreak' en el que el italiano aprovechó los errores del francés.

En el segundo, ambos mantuvieron un pulso inquebrantable con el servicio y fue Perricard quien forzó la manga definitiva con un 7–4 en el desempate.

En el último parcial, Musetti consiguió el único quiebre en el 1–1 y lo defendió hasta cerrar con autoridad.

El balance global reflejó la igualdad: el italiano apenas sumó cinco puntos más (107 frente a 102), pero gestionó mejor las oportunidades de 'break' (2/5 frente a 1/5) y se mantuvo más sólido en los momentos de presión.

El italiano se medirá en la siguiente ronda del ATP 500 al francés Adrian Mannarino (n.60), que sorprendió al kazajo Alexander Bublik (n.16) con un contundente 6–3 y 6–2.