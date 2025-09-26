Paolini debuta con autoridad y supera a Sevastova en Pekín para avanzar a la tercera ronda

Paolini fue un muro desde el servicio: no cedió ni una sola vez su saque en todo el partido (8/8) y desactivó las siete pelotas de quiebre que tuvo en contra.
Su solidez con el segundo servicio resultó determinante, con un 72 % de puntos ganados, frente al 29 % de su rival.
Desde la devolución, la italiana castigó con dureza el segundo saque de Sevastova (71 % de puntos ganados), una diferencia que inclinó de manera clara la balanza.
El primer set se resolvió rápidamente tras un arranque igualado. Paolini salvó cuatro bolas de break en su primer turno de saque y, a partir de ahí, encadenó dos quiebres consecutivos para tomar el control y cerrar con autoridad por 6–1.
En el segundo, volvió a adelantarse con dos roturas que le permitieron situarse 5–1. Aunque Sevastova recuperó un quiebre, la italiana mantuvo la calma y selló su debut con un 6–3 definitivo.
Con esta victoria, Paolini, vigente campeona del Abierto de China en dobles femenino, avanzó a la siguiente ronda, donde se enfrentará a la estadounidense Sofia Kenin (n.26 del mundo y 27ª cabeza de serie), que en su estreno derrotó a la rusa Polina Kudermetova por 6–4 y 6–2 en una hora y veinte minutos.