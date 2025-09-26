Paolini debuta con autoridad y supera a Sevastova en Pekín para avanzar a la tercera ronda

Pekín, 26 sep (EFE).– La italiana Jasmine Paolini, sexta cabeza de serie del Abierto de China, inició su andadura en el torneo con una victoria convincente por 6–1 y 6–3 sobre la letona Anastasija Sevastova, en un duelo disputado en la pista Lotus que apenas se prolongó una hora y once minutos.