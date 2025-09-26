“Para ganar a Davidovich tengo que estar en mi mejor nivel”, afirma Medvédev en Pekín

“Para ganar a Davidovich tengo que estar en mi mejor nivel, y eso es lo que voy a intentar”, aseguró en rueda de prensa tras el partido.
El ruso valoró el duelo frente al español, con quien ya coincidió en una exhibición esta temporada: “La verdad es que me gusta jugar contra él. Creo que mi juego se adapta bien al suyo. Pero ahora mismo él está en mejor forma, ha tenido más victorias últimamente que yo. Sé que para ganarle tengo que estar en mi mejor nivel”.
Medvédev explicó que una semana de entrenamientos en Mónaco antes de viajar a China le devolvió buenas sensaciones.
“Pude jugar a un nivel excepcional, altísimo, sin la presión del torneo. Eso me demostró que lo tengo dentro de mí. Solo necesito encontrar la manera de trasladarlo a los partidos oficiales”, aseguró el tenista ruso.
