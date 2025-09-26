“Para ganar a Davidovich tengo que estar en mi mejor nivel”, afirma Medvédev en Pekín

Pekín, 26 sep (EFE).- Daniil Medvédev, que este viernes se impuso al británico Cameron Norrie en la segunda ronda del Abierto de China, reconoció que su próximo reto en Pekín exigirá la mejor versión de su tenis.