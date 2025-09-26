Zverev cierra la jornada con autoridad en Pekín y se cita con Moutet en octavos

Zverev cimentó su victoria en la fiabilidad de su servicio, puesto que ganó el 78 % de los puntos con primeros y no cometió dobles faltas.
Apenas concedió una bola de ‘break’ en todo el encuentro, mientras que aprovechó tres de las cuatro que dispuso para inclinar la balanza en ambos parciales.
El germano, que cerró el duelo en una hora y 31 minutos, se mostró intratable en el primer set, en el que solo cedió un punto con su saque, y en el segundo castigó las dudas de Sonego con dos quiebres consecutivos que dejaron el marcador encarrilado.
Con este triunfo, Zverev avanza a octavos de final de este torneo ATP 500 pequinés, donde se medirá al francés Corentin Moutet (n.37), vencedor hoy del neerlandés Tallon Griekspoor (6-4 y 7-5).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy