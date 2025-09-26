Zverev cierra la jornada con autoridad en Pekín y se cita con Moutet en octavos

Pekín, 26 sep (EFE).- El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo y segundo cabeza de serie, firmó un sólido estreno este viernes en el Abierto de China al superar al italiano Lorenzo Sonego (n.44) por 6-4 y 6-3 en el último partido de la jornada disputado en la pista central Diamond, ante más de dos tercios del aforo entregados a su causa.