Zverev, Medvédev y De Miñaur avanzan con paso firme y Rublev se despide en Pekín

Zverev, número tres mundial y segundo cabeza de serie del torneo, cerró la sesión nocturna en la Diamond con un 6-4 y 6-3 sobre el italiano Lorenzo Sonego.

El alemán, que apenas concedió una bola de 'break' en todo el partido, se apoyó en un servicio muy sólido para ganarse el apoyo de buena parte del público, y se enfrentará en la siguiente ronda al francés Corentin Moutet (n.37), que venció al neerlandés Tallon Griekspoor.

Antes, Daniil Medvédev (n.18) había firmado uno de sus mejores partidos del curso reciente al doblegar al británico Cameron Norrie (n.34) por 6-3 y 6-4.

El ruso mostró signos de recuperación tras semanas de dudas y ya piensa en un atractivo duelo frente al español Alejandro Davidovich Fokina (n.20) en octavos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Alex De Miñaur (n.8) fue el más expeditivo de la jornada: venció por 6-4 y 6-0 al chino Yunchaokete Bu (n.89), semifinalista en la edición de 2024, frenando el sueño local en apenas hora y media.

El australiano espera ahora al francés Arthur Rinderknech (n.54), que batió hoy al belga David Goffin.

La nota negativa llegó para Andrey Rublev (n.14), sexto cabeza de serie, superado por el italiano Cobolli (n.34) por 7-6(3) y 6-3 en la pista Lotus del complejo tenístico pequinés.

Sí avanzaron otros cabezas de serie como Lorenzo Musetti (n.9), que necesitó tres sets para vencer al francés Mpetshi Perricard, o Jakub Mensik (n.19), sólido contra Miomir Kecmanovic.

Completaron los octavos el estadounidense Learner Tien, verdugo del argentino Francisco Cerúndolo y el veterano francés Adrian Mannarino, que dio la sorpresa al dejar fuera a Alexander Bublik.

Este sábado entrará en acción el principal cabeza de serie, el italiano Jannik Sinner (n.2 mundial), que se medirá al galo Terence Atmane (n.68) en busca de los cuartos de final.