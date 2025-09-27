Alcaraz: "Tengo al mejor fisioterapeuta del mundo"

El murciano fue tratado con intensidad por su preparador, Juanjo Moreno, que puso a punto el pie dañado con una torcedura. "Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Tengo al mejor fisioterapeuta del mundo, en el que confío al cien por cien. El trabajo que ha hecho con el tobillo ha sido estupendo", relató.

"He podido jugar con normalidad y eso fue genial", añadió el murciano que destacó la dureza de las últimas horas. "Fue duro y un día y medio muy importante. Tuve que recuperarme lo mejor posible", reconoció.

Carlos Alcaraz, clasificado para los cuartos de final de Pekín, asumió la incertidumbre a la que estuvo sometido en ciertos momentos.

"A veces me preocupaban algunos movimientos, cuando notaba el tobillo, pero en general jugué un gran tenis, un gran partido", insistió el español que en cuartos de final jugará con el estadounidense Brandon Nakashima.

"Es verdad que hubo momentos donde estaba algo preocupado. Sentía cierto agobio por ver como respondía el tobillo en un partido tan exigente como este", dijo Alcaraz, que ganó en ochenta minutos (6-4 y 6-2) al jugador belga.