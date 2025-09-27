Andreeva arrasa a la local Zhu y avanza con autoridad en el Abierto de China

Andreeva mostró solidez desde el arranque, dominando con su servicio -ganó el 86 % de los puntos con primer saque- y castigando las dudas de su rival al resto.

La moscovita rompió cinco veces el servicio de Zhu y no cedió ninguna oportunidad clara más allá de un quiebre aislado en la primera manga.

La número 42 del ranking mundial, invitada especial del torneo, resistió en tramos del partido pero no pudo contrarrestar la potencia ni la consistencia de la rusa, que ya suma 39 triunfos este curso y sigue consolidando su mejor temporada en el circuito.

Con este triunfo, Andreeva iguala su arranque de 2024 en Pekín -cuando alcanzó los cuartos de final- y se enfrentará en la siguiente ronda con la ganadora del duelo entre la española Jessica Bouzas Maneiro (n.48) y la ucraniana Dayana Yastremska (n.31), vigesimonovena favorita.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy