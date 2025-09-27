De Miñaur sufre pero avanza a cuartos de Pekín tras vencer a Rinderknech en tres sets

El duelo, disputado en la pista Lotus en una jornada nublada y con humedad, estuvo marcado por el dominio de ambos al servicio.

Sólo se produjeron dos quiebres en todo el partido y el desenlace quedó para un dramático ‘tie break’ en el tercer set.

Allí, el australiano se mostró más sólido y cerró con autoridad al llevarse ocho de los últimos diez puntos.

De Miñaur, que lidera la ATP en victorias sobre pista dura esta temporada con 32 y suma ya 45 triunfos en 2025, mantiene su racha positiva en torneos ATP 500 tras conquistar Washington en julio.

Con esta victoria se convierte además en el segundo australiano que alcanza los cuartos en Pekín, tras Nick Kyrgios en 2017.

Rinderknech, número 54 del mundo, buscaba hacer historia como el primer repescado en llegar a los cuartos de torneo pequinés.

Tras ganar el segundo set con seis saques directos y forzar la definición en el tercero, se quedó a un paso de lograrlo.

En cuartos de final, De Miñaur se medirá al ganador del enfrentamiento entre el checo Jakub Mensik (n.19) y el francés Arthur Cazaux (n.80).