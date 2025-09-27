“Debo añadir cosas nuevas sin perder mi esencia”, afirma Sinner tras avanzar en Pekín

El número dos del mundo admitió que en el segundo set desperdició ventajas y que eso le generó frustración, aunque valoró su reacción al inicio del tercero con un quiebre inmediato que le dio confianza para controlar el desenlace.

“Fue un partido complicado, jugamos hace poco en Cincinnati y sabía lo que me esperaba. Lo importante es que superé el desafío”, señaló.

En italiano, detalló que está introduciendo variantes como dejadas, 'slice' o saque-volea, pero de manera progresiva.

“Quizá ahora es un 20 % de cosas nuevas y un 80 % de lo que soy, pero debería ser más un 90-95 % de mi tenis. Se trata de ser un poco más impredecible, aunque debo cuidar de no perder mi esencia”, explicó.

El campeón de 2023 en Pekín destacó también el apoyo de su equipo y la importancia de la comunicación constante con Simone Vagnozzi desde el banquillo.

“Me da fuerza y convicción. Somos un equipo, yo estoy en la pista, pero juego también por ellos”, afirmó.

Sobre su próximo cruce en cuartos del Abierto de China ante el húngaro Fabian Marozsan (n.57), que se impuso hoy al francés Alexandre Muller (n.38) por 6-3 y 7-6(5), Sinner lo calificó de reto exigente: “Está jugando muy bien, tiene golpes muy fuertes y gran toque. Tengo muchas ganas de ese desafío”.