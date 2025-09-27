Nakashima, Rune y Brooksby avanzan a cuartos de final

Nakashima se deshizo del húngaro Marton Fucsovics por 7-5 y 6-3, en un duelo que el estadounidense dominó con un 71% de puntos ganados en el primer servicio, con un 68% de acierto y en el que no cometió ninguna doble falta por seis de su rival.

El tenista estadounidense se medirá en cuartos de final al ganador del partido entre el español Carlos Alcaraz y el belga Zizou Bergs.

Holger Rune, por su parte, ganó sin dificultad a Ethan Quinn, 81 del ránking ATP, por 4-6 y 2-6, en un partido en el que alcanzó el 68% de puntos ganados en el primer servicio y un 73 en el segundo, unos números muy superiores a los de su rival.

Otro estadounidense, Jenson Brooksby, también logró el pase a cuartos al vencer al italiano Luciano Dardieri por 7-6 (9) y 6-1, en un duelo muy igualado en el primer set pero que en el segundo fue más asequible.

Brooksby y Rune se medirán en cuartos de final entre sí.