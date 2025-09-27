Pegula no da opción a Tomljanovic y se estrena con paso firme en el Abierto de China

Pegula arrancó arrolladora en la pista Lotus del complejo tenístico pequinés, donde cerró el primer set con un contundente 6-0 tras dominar desde el servicio y aprovechar las dudas de su rival.

Tomljanovic cometió cuatro dobles faltas en ese parcial y solo logró ganar dos puntos con su primer saque, una losa que la dejó sin opciones.

El segundo parcial fue más equilibrado gracias a la reacción de la australiana, que elevó su porcentaje de primeros saques hasta el 83 %.

Aun así, Pegula supo esperar su momento y consiguió el único quiebre en el 1-3, diferencia suficiente para sellar el triunfo sin ceder nunca su servicio a lo largo del encuentro.

Las estadísticas reflejaron la superioridad de la estadounidense: ganó el 81 % de puntos con su primer saque, convirtió cuatro de las seis bolas de rotura que generó y se impuso en 58 de los 95 puntos disputados.

Tomljanovic, en cambio, no dispuso de ninguna oportunidad de break en todo el partido.

El ambiente en la Lotus fue animado, con buena afluencia en este primer fin de semana del torneo.

A pesar de la jornada nublada y húmeda, Pegula se mostró cómoda y respaldada por su experiencia en grandes escenarios.

La número siete del mundo continúa así su camino en Pekín y ya suma 42 victorias y tres títulos en lo que va de temporada.

En tercera ronda se enfrentará a la vencedora del duelo entre la británica Emma Raducanu (n.32) y la española Cristina Bucsa (n.67).