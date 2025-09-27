Raducanu aprovecha las dudas de Bucsa y sigue adelante en Pekín, donde le espera Pegula

Raducanu, que debutaba en el torneo pequinés, basó su triunfo en la consistencia de su servicio, con cinco saques directos y casi nueve de cada diez juegos de saque ganados (8 de 9).

Bucsa tuvo más opciones de ruptura -dispuso de 8 bolas de ‘break’-, pero solo convirtió una, mientras que la británica concretó 4 de sus 11.

La clave estuvo en los segundos saques: Raducanu ganó la mitad de los suyos y castigó con un 83 % los de su rival, lo que le permitió tomar la iniciativa en los intercambios largos, donde acababa imponiéndose por desgaste.

El primer set quedó marcado por las oportunidades desperdiciadas de Bucsa, que no aprovechó seis bolas de quiebre. Raducanu, más precisa en los momentos decisivos, se adelantó 6-3.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el segundo parcial, la española logró un quiebre para igualar 2-2, pero la británica respondió con tres rupturas más hasta cerrar el partido en una hora y 38 minutos.

La pista Lotus presentó un ambiente mucho más frío que la Diamond en la misma jornada, con escasa presencia de público en la noche de Pekín.

Raducanu, campeona del Abierto de Estados Unidos de 2021 y actualmente número 32 del mundo, se enfrentará en octavos a Pegula, con quien cayó este año en los cuartos de final de Miami, en su mejor actuación de la temporada en un WTA 1000.