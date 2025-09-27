Sinner acelera al final y frena resistencia de Atmane en Pekín para alcanzar los cuartos

Atmane tuvo sus opciones en el primer parcial, sobre todo en el décimo juego, cuando desaprovechó hasta cuatro pelotas de rotura antes de que Sinner cerrara con autoridad.

En el inicio del segundo set, el galo perdió momentáneamente el control en un juego en el que varias de sus bolas impactaron en los carteles publicitarios y se elevaron hasta el techo retráctil abierto, pero supo rehacerse y sorprendió al campeón de 2023 para igualar el marcador.

La reacción de Sinner llegó en el parcial definitivo, donde fue un rodillo. Encadenó tres quiebres seguidos y selló un 6-0 que hizo vibrar a una pista central abarrotada, con ambiente de fin de semana y el atractivo añadido de ver en acción al primer cabeza de serie.

El italiano cerró con 23 golpes ganadores y apenas 12 errores no forzados, mientras que Atmane, pese a sus 11 saques directos, no pudo sostener el ritmo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En total, Sinner convirtió seis de sus once opciones de rotura, por solo tres de nueve de su rival.

Con este triunfo, Sinner se medirá en cuartos al húngaro Fabian Marozsan (n.57), que previamente superó a Alexandre Muller (n.38) por 6-3 y 7-6(5).

El de San Cándido alcanza así por tercera vez consecutiva los cuartos de final en Pekín, un torneo que ya conquistó en 2023.