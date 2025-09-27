Sinner y De Miñaur superan al límite a sus rivales y alcanzan los cuartos de Pekín

El vigente campeón necesitó dos horas y veintidós minutos para doblegar al francés Terence Atmane, procedente de la fase previa, por 6-4, 5-7 y 6-0.

Sinner salvó hasta nueve bolas de ‘break’, y aunque cedió el segundo set tras no aprovechar dos ventajas de ruptura, reaccionó con autoridad en el parcial decisivo, donde encadenó tres quiebres consecutivos para cerrar con un contundente 6-0.

El italiano, que busca su tercera semifinal seguida en Pekín, se enfrentará ahora al húngaro Fabian Marozsan, vencedor en sets corridos de Alexandre Muller por 6-3 y 7-6(5).

También en la Diamond, el checo Jakub Mensik, actual número 19 del ranking y séptimo cabeza de serie, firmó una sólida victoria ante el francés Arthur Cazaux por 6-3, 2-6 y 6-4.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su próximo rival será el australiano Alex De Miñaur, octavo favorito, que sufrió más de la cuenta para imponerse al repescado francés Arthur Rinderknech.

El partido, disputado en la pista Lotus, se alargó hasta el ‘tie break’ del tercer set, donde De Miñaur impuso su experiencia para llevarse el triunfo por 6-3, 3-6 y 7-6(2).

Con estos resultados, el cuadro masculino va tomando forma en los cuartos de final. Sinner tendrá un duro examen ante Marozsan, mientras que De Miñaur y Mensik protagonizarán otro duelo de alto voltaje.

La jornada dominical servirá para completar los cuartos de final con la presencia del ruso Daniil Medvedev, el español Alejandro Davidovich Fokina, el italiano Lorenzo Musetti y el alemán Alexander Zverev, que saldrán a la pista con la misión de asegurar su pase entre los ocho mejores del torneo pequinés.