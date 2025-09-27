Swiatek avanza con autoridad en Pekín y se medirá a Camila Osorio en tercera ronda

Swiatek, campeona en Pekín en 2023 y actual número dos del mundo, ofreció una primera manga impecable, en la que apenas cedió nueve puntos y firmó un contundente 6–0.

En el segundo set, Yuan se llevó una ovación ensordecedora al quebrar de inicio y mantener el marcador ajustado hasta el 3–2, pero la polaca reaccionó con dos quiebres consecutivos para encarrilar el triunfo y asegurar su sexta victoria en el torneo sin conocer la derrota.

Las estadísticas reflejaron la solidez de la campeona de seis Grand Slam: 76 % de puntos ganados con primer servicio y cinco quiebres de once convertidos, frente a una Yuan que apenas pudo sostener su saque en dos ocasiones.

El ambiente en la Diamond fue uno de los más vibrantes de la jornada. Cada juego ganado por la jugadora local fue celebrado como una pequeña hazaña, especialmente el tercero del segundo set, cuando el público llegó a ilusionarse con una posible remontada.

Aun así, la experiencia y el ritmo de Swiatek acabaron imponiéndose con claridad.

En la tercera ronda, Swiatek se medirá a la colombiana Camila Osorio (n.83), que en la pista 3 sorprendió hoy a la rusa Anna Kalinskaya (n.29) por 6-1, 4-6 y 6-4.

Será un duelo inédito que pondrá frente a frente a la número dos del mundo con una jugadora que llega con confianza tras una de sus mejores victorias del año.