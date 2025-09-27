Swiatek y Zheng cumplen en Pekín; Raducanu y Bouzas avanzan con paso firme

También superó con autoridad su estreno la china Zheng Qinwen, que respondió a la presión del público en la pista central y derrotó a la colombiana Emiliana Arango (6-3 y 6-2) para citarse con la checa Linda Noskova.

Entre las hispanohablantes, la gallega Jéssica Bouzas Maneiro confirmó su gran momento al imponerse a Dayana Yastremska (7-5 y 6-4) y enfrentará en la siguiente ronda a la rusa Mirra Andreeva, mientras que la colombiana Camila Osorio protagonizó una trabajada victoria frente a Anna Kalinskaya (6-1, 4-6 y 6-4) que le otorga un duelo en octavos contra la francesa Lois Boisson.

La española Cristina Bucsa, en cambio, cayó en segunda ronda ante la británica Emma Raducanu (6-3 y 6-3), que se enfrentará a Jessica Pegula (n.7), que avanzó con un claro triunfo sobre Ajla Tomljanovi por 6-0 y 6-3.

También siguen adelante la turca Zeynep Sonmez, la rusa Anastasia Potapova, la ucraniana Marta Kostyuk y la británica Sonay Kartal.

El torneo continuará este domingo con la tercera ronda, en la que Coco Gauff, Jasmine Paolini, Amanda Anisimova y la española Paula Badosa buscarán su pase a los octavos de final.