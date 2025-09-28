Alcaraz asegura encontrarse "probablemente" en el mejor momento de su carrera

"Probablemente es el mejor momento de mi carrera. Me siento genial en la cancha cada vez que entro a jugar", dijo el español tras ganar a Nakashima.

"Creo que puedo con todo. Me acerco al final de la temporada con mucha confianza y este tipo de partidos, de este nivel, me ayudan mucho a mantener la confianza alta", añadió el número uno del mundo.

"Simplemente intento fijarme objetivos antes de los partidos y torneos y tratar de lograrlos. Eso me ayuda mucho a jugar un gran tenis y mantener la concentración durante el partido", apuntó Carlos Alcaraz, que jugará ante el noruego Casper Ruud en semifinales.

"Es fantástico jugar otra semifinal. Es especial porque es la primera vez que juego aquí en Japón y llegar a semifinales en mi primera participación es algo grande", indicó el murciano, que ha ganado a Sebastián Báez, a Zizou Berg y ahora a Nakashima en su periplo por el cuadro de Tokio.

Carlos Alcaraz restó importancia a no lograr cerrar el partido hasta el cuarto punto que dispuso para ganar, al saque. "Siempre es difícil cerrar un partido así. Más aún cuando tienes puntos de partido como me ha pasado. Intenté mantener la concentración después de perder los tres que tuve al resto y jugué muy bien en el último juego. No creo haber jugado un último juego como el de aquí así que estoy contento", apuntó.

El murciano presume de un récord de 50 victorias y tres derrotas desde abril. Será la sexta vez que juega con Ruud, campeón en el Masters 1000 de Madrid, al que ha vencido en cuatro de las cinco ocasiones anteriores.