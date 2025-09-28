Badosa se retira lesionada y Muchova avanza en el Abierto de China

La ex número dos del mundo había reaparecido esta semana después de tres meses de parón por problemas de espalda, pero en su segundo encuentro sufrió nuevas molestias físicas.

Solicitó la asistencia médica en pista, intentó continuar, aunque terminó retirándose visiblemente emocionada durante el sexto juego.

Badosa, de 27 años, había regresado al circuito con triunfo en la ronda anterior ante la croata Antonia Ruzic, pero la ilusión por recuperar sensaciones quedó empañada por este nuevo contratiempo.

El calvario de lesiones que arrastra desde 2023 vuelve a frenar su progresión tras un inicio de temporada prometedor en el que alcanzó las semifinales del Abierto de Australia.

Muchova, por su parte, se clasificó para octavos de final con un marcador parcial de 4-2 y se medirá ahora a la ganadora del duelo entre la china Zhang Shuai (n.112) y la estadounidense Amanda Anisimova (n.4).

La checa, subcampeona del torneo en 2024, busca en Pekín un impulso en una campaña en la que ha firmado hasta ahora tres presencias en cuartos o semifinales, la más reciente en el Abierto de Estados Unidos.

La española se marcha sin poder igualar su actuación del año pasado en la capital china, donde llegó a semifinales.

En su historial particular ante Muchova, Badosa sigue al frente por 2-1, aunque nunca se habían medido hasta ahora en pista dura.