Davidovich sucumbe ante Medvedev y queda fuera en octavos del Abierto de China

Medvedev, octavo cabeza de serie, fue más sólido al servicio y al resto, aprovechando seis de las nueve oportunidades de quiebre que generó.

Davidovich, que logró convertir las tres que dispuso, pagó caro la fragilidad de su saque y terminó cediendo en apenas una hora y veinticinco minutos.

El primer set se decidió en los juegos intermedios, cuando el ruso enlazó dos rupturas consecutivas (3-1) para marcar una distancia definitiva.

En el segundo, se vivió un arranque de constantes quiebres hasta el 3-3, momento en el que Medvedev aceleró y encadenó tres juegos seguidos para cerrar el triunfo.

Davidovich tuvo su momento clave en el séptimo juego del segundo set, donde llegó a lanzar un grito de rabia al dejar escapar una oportunidad para igualar el marcador. En sus incursiones a la red mostró acierto, aunque insuficiente para sostener el pulso.

La pista Lotus del complejo tenístico pequinés presentó una imagen peculiar: en las zonas de sombra, que cubrían aproximadamente tres quintas partes de las gradas, no quedaba un solo asiento libre, mientras que en las áreas expuestas al sol apenas había aficionados.

El intenso calor de la tarde capitalina y la fuerza con la que golpeaba el sol hicieron que nadie aguantara a pleno descubierto, concentrando toda la atmósfera del partido en los sectores resguardados.

Con esta derrota, Davidovich se despide en octavos y Medvedev avanza a cuartos de final, donde se medirá al vencedor del duelo entre el alemán Alexander Zverev (n.3), segundo cabeza del torneo ATP 500, y el francés Corentin Moutet (n.37).