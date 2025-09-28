La retirada de Badosa marca la jornada en Pekín donde avanzan Paolini, Gauff y Anisimova

La española apenas pudo completar seis juegos ante la checa Karolina Muchova, decimoquinta del mundo, antes de abandonar por molestias en la ingle, en su segundo partido tras tres meses de inactividad por lesión de espalda.

Muchova, que ganaba 4-2, accedió así a octavos, donde se medirá con la estadounidense Amanda Anisimova.

La número tres del mundo, Coco Gauff, sufrió mucho más de lo previsto para doblegar a la canadiense Leylah Fernández (n.25) en la pista central Diamond del complejo tenístico pequinés.

La vigente campeona del Abierto de China necesitó tres horas para imponerse por 6-4, 4-6 y 7-5 en un duelo de gran desgaste que la llevará a enfrentarse ahora con la suiza Belinda Bencic (n.16), vencedora en tres mangas de la australiana Priscilla Hon (n.108) por 4-6, 6-4 y 6-3.

Otra de las favoritas que dejó buenas sensaciones fue la italiana Jasmine Paolini (n.8), sexta cabeza de serie, que arrolló a la estadounidense Sofia Kenin (n.26) por 6-3 y 6-0.

La vigente campeona de dobles en Pekín se cruzará en octavos con la checa Marie Bouzkova (n.52), que eliminó a la rusa Veronika Kudermetova (n.30) con un marcador de 6-3 y 7-5.

Por su parte, Anisimova (n.4) se llevó uno de los encuentros más vibrantes de la jornada tras imponerse a la local Zhang Shuai (n.112) en un tiebreak maratoniano (7-6[13]) antes de sellar con un 6-0 en el segundo set.

La gran sorpresa del día llegó en la pista Lotus, donde la alemana Eva Lys (n.66) dio la campanada al derrotar a la décima raqueta del circuito femenino, la kazaja Elena Rybakina (6-3, 1-6 y 6-4).

En octavos se encontrará con su compatriota McCartney Kessler (n.39), que avanzó tras el abandono de Barbora Krejcikova (n.34) cuando caía 3-0 en el tercer set.

Con estos resultados, el torneo ya tiene configurados varios cruces de octavos de final de alto nivel, entre ellos Gauff-Bencic, Paolini-Bouzkova, Muchova-Anisimova y Lys-Kessler.

Este lunes se completará la ronda de este WTA 1000 con la entrada en escena de la número dos del mundo, Iga Swiatek, la china Zheng Qinwen y la joven rusa Mirra Andreeva, entre otras cabezas de serie.