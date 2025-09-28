Musetti, Medvedev, Zverev y Tien completan los cuartos de final en Pekín

En la pista central Diamond, Zverev necesitó casi tres horas para imponerse al francés Corentin Moutet (n.37) por 7-5, 3-6 y 6-3 en un encuentro irregular en el que el alemán supo imponerse en los tramos decisivos, pese a que su rival fue quien más arriesgó y animó al escaso público presente.

El triunfo coloca al número tres del mundo en un duelo de máxima exigencia frente a Medvedev (n.18), que en la pista Lotus venció con autoridad al español Alejandro Davidovich Fokina (n.20) por un doble 6-3.

El ruso aprovechó seis de sus nueve oportunidades de break y se mostró mucho más sólido al servicio, dejando fuera a un Davidovich combativo pero irregular.

La jornada se había abierto en la central con el triunfo de Learner Tien (n.52), que a sus 19 años volvió a exhibir la madurez de un veterano para superar al italiano Flavio Cobolli (n.25) por 6-3 y 6-2.

El estadounidense tendrá ahora un reto mayor ante Lorenzo Musetti (n.9), que en la Lotus despachó al francés Adrian Mannarino (n.60) con un claro 6-3 y 6-3, imponiendo su autoridad desde el inicio y confirmando que llega en gran forma.

De este modo, el torneo ya tiene definidos sus cuartos de final: Zverev contra Medvedev y Musetti frente a Tien se suman a los duelos que habían quedado configurados en la jornada anterior, a los que se suman los duelos del italiano Jannik Sinner (n.2) y el húngaro Fabian Marozsan (n.57) además del que enfrentará al australiano Alex de Miñaur (n.8) y al checho JakubMensik (n.19).

Este lunes, por tanto, se disputarán los cuatro partidos que decidirán a los semifinalistas del ATP 500 de Pekín.