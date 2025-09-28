Musetti supera con autoridad a Mannarino y avanza a cuartos en Pekín

Musetti, número nueve del mundo, apenas dio opciones a su rival en un partido de una hora y 24 minutos en la pista secundaria Lotus del complejo tenístico pequinés.

El toscano se mostró muy firme con su primer servicio, con el que ganó casi el 80 % de los puntos, y fue mucho más resolutivo en los intercambios cortos y medios.

Aprovechó cuatro de las seis bolas de ruptura que dispuso, mientras que Mannarino, irregular con el segundo saque, solo pudo convertir una de tres.

El francés llegó a recuperar un quiebre al inicio del segundo set, pero Musetti reaccionó con rapidez, volvió a tomar la delantera y cerró el duelo con un último 'break'.

El resultado deja al italiano con un balance favorable de 2-1 en los enfrentamientos directos con Mannarino, y le permite alcanzar por primera vez la tercera ronda del Abierto de China, tras sucumbir en sus dos anteriores participaciones en octavos contra el español Carlos Alcaraz y el local Bu Yunchaokete.

En cuartos de final, Musetti se medirá con el estadounidense Learner Tien, número 52 del ranking, que previamente había eliminado al italiano Flavio Cobolli (n.25) por 3-6 y 2-6.

La victoria llega en medio de la polémica que rodeó al jugador transalpino por un comentario inapropiado sobre la tos de algunos aficionados en su debut del viernes, incidente por el que ya pidió disculpas públicas este sábado en redes sociales.

“Me siento como en casa aquí y siempre he recibido gran calidez de los fans chinos”, escribió Musetti entonces para aclarar y reconocer su error.