Román Burruchaga gana su segundo título y sigue su camino hacia el top 100 de la ATP

Buenos Aires, 28 sep (EFE).- El tenista argentino Román Burruchaga (144) se impuso este domingo en la final del Challenger 75 de Buenos Aires ante su compatriota Alex Barrena (188) por 7-6(4) y 6-3, con lo que conquistó el segundo título de su carrera y ratificó su ascenso hacia el top 100 de la ATP.

28 de septiembre de 2025 - 18:10
El torneo, disputado en el Racket Club del barrio porteño de Palermo, significó para ‘Burru’, hijo de Jorge Luis Burruchaga, futbolista campeón del mundo con la Albiceleste en México-86, su segunda corona tras la lograda a principios de 2025 en Piracicaba (Brasil).

Previamente, Burruchaga había dejado escapar dos finales: Brasilia en 2023 y Zug en 2024.

La clave estuvo en imponerse en el tie-break del primer set, para luego ganar con autoridad en el segundo juego y sellar una semana perfecta ante un estadio colmado y que se mostró dividido entre los dos locales.

De esta manera, tras una hora y 43 minutos de juego, el tenista porteño se alzó con la corona ante un rival como Alex Barrena, que disputó su cuarta final y suma dos títulos -San Miguel de Tucumán y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)- y dos derrotas -Villa María y Buenos Aires-.

