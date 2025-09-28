Román Burruchaga gana su segundo título y sigue su camino hacia el top 100 de la ATP

El torneo, disputado en el Racket Club del barrio porteño de Palermo, significó para ‘Burru’, hijo de Jorge Luis Burruchaga, futbolista campeón del mundo con la Albiceleste en México-86, su segunda corona tras la lograda a principios de 2025 en Piracicaba (Brasil).

Previamente, Burruchaga había dejado escapar dos finales: Brasilia en 2023 y Zug en 2024.

La clave estuvo en imponerse en el tie-break del primer set, para luego ganar con autoridad en el segundo juego y sellar una semana perfecta ante un estadio colmado y que se mostró dividido entre los dos locales.

De esta manera, tras una hora y 43 minutos de juego, el tenista porteño se alzó con la corona ante un rival como Alex Barrena, que disputó su cuarta final y suma dos títulos -San Miguel de Tucumán y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)- y dos derrotas -Villa María y Buenos Aires-.

