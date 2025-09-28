Ruud espera a Alcaraz; Fritz y Brooksby, en la otra semifinal

Ruud tardó 58 minutos en cerrar su partido ante un rival menor y logró situarse en su primera semifinal del circuito desde que ganó el Masters 1000 de Madrid, en mayo pasado.

El jugador de Oslo, cuarto cabeza de serie, con trece títulos a sus espaldas, jugará su segunda semifinal del 2025 en pista dura.

Por el otro lado del cuadro de la competición dos estadounidenses sobreviven. El segundo cabeza de serie, Taylor Fritz, y su compatriota Jenson Brooksby, que dio la sorpresa de los cuartos de final al batir al danés Holger Rune.

Fritz, el último jugador en ganar a Alcaraz, en la Laver Cup semanas atrás, sufrió para superar a su paisano Sebastian Korda. Necesitó tres sets y dos horas y veinte minutos para mantener su condición de favorito. Ganó por 6-3, 6-7(5) y 6-3.

Se medirá a Brooksby, que volvió a dejar en evidencia la irregularidad de Rune. El danés, undécimo del mundo y tercer cabeza de serie en Tokio, mostró su peor cara al caer por un doble 6-3, en hora y media, ante el número 86 del ránking ATP, ganador en Houston este 2025, su único trofeo.