Zverev sufre pero avanza a cuartos en Pekín tras doblegar a un combativo Moutet

El encuentro, disputado en la pista central Diamond, se prolongó dos horas y 39 minutos y estuvo marcado por la intensidad de Moutet, zurdo y siempre dispuesto a arriesgar con dejadas y subidas a la red que levantaron los aplausos del escaso público presente.

La grada presentaba huecos notables, aunque los pocos asistentes se animaron con las propuestas del francés.

En el primer set, Moutet logró igualar 5-5 con un juego brillante que incluyó una dejada y un golpe ganador de revés, pero en el siguiente se hundió con errores inoportunos.

Incluso desperdició tres bolas de ‘break’ en el último juego del parcial, permitiendo a Zverev remontar y cerrar la manga (7-5).

El francés no bajó los brazos y firmó un gran segundo set gracias a la solidez de su servicio (94 % de puntos con primeros), con acciones de toque como las dejadas del tercer juego (2-1) que le permitieron empatar el partido (6-3).

Ya en el desenlace, la potencia de Zverev desde el saque -sumó cinco ‘aces’ y ocho golpes ganadores en el parcial- inclinó la balanza.

El alemán aprovechó los nervios de su rival, que acumuló siete errores no forzados en ese último tramo y dejó escapar dos quiebres clave.

En total, Zverev cerró el choque con 22 golpes ganadores por 14 errores, mientras que Moutet, más irregular, no consiguió registrar 'winners' en la estadística oficial y desperdició seis de las nueve bolas de rotura que generó.

El germano, que había firmado un arranque irregular de gira, vuelve a instalarse en los cuartos del ATP 500 de Pekín, ronda en la que se medirá a Medvedev (n.18), vencedor horas antes ante el español Alejandro Davidovich (n.20) por 6-3 y 6-3.