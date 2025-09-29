Alcaraz bate su récord de victorias en un año y llega a 66 con 7 títulos y 10 finales

Murcia (España), 29 sep (EFE).- Carlos Alcaraz, número uno del tenis mundial, batió este lunes su récord de partidos ganados en una temporada (66) y este martes, frente al estadounidense Taylor Fritz, buscará en el ATP 500 de Tokio su triunfo número 67 y su octavo título en diez finales este año.