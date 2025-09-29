Alcaraz: "Recuperé la alegría en el segundo set"

"Tuve muchas oportunidades en el primer set. Cuatro puntos de rotura si no me equivoco. Son solo detalles así que intenté ser más positivo que en el primer set. Estaba molesto conmigo mismo así que intenté jugar con alegría otra vez. Con muchos pensamientos positivos en mi mente", dijo tras el partido Alcaraz que logró batir su mejor registro de triunfos en una temporada, con 66.

El murciano, que jugó con el tobillo izquierdo protegido por la torcedura que sufrió el jueves pasado, ante el argentino Sebastián Báez, disputará el título al estadounidense Taylor Fritz, con el que perdió hace ocho días en la Laver Cup.

"Fritz está jugando un tenis excelente últimamente. Desde la Laver Cup contra mi y contra Alexander Zverev y aquí en este torneo. Se siente muy bien y muy cómodo en la cancha. Todo es diferente desde San Francisco. Es otro reto para mi y lo afronto con ilusión", añadió Carlos Alcaraz.

El murciano se enfrentará a Fritz por quinta vez. Tres de ellas las ganó Alcaraz, en el Masters 1000 de Miami del 2023, en la Laver Cup del 2024 y este año en Wimbledon. La única derrota que sufrió el número uno del mundo fue hace ocho días, en la Laver Cup, por 6-3 y 6-2.

