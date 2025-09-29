“Cada partido es distinto”, dice Sinner sobre su 10-0 antes de semifinal ante De Miñaur

El italiano, número dos del mundo, reconoció que el duelo exigirá ajustes y máxima concentración, ya que su oponente llega en gran forma y con una notable regularidad en los últimos meses.

“Seguro que va a cambiar algunas cosas y yo también tengo que estar preparado”, explicó Sinner al ser preguntado por la preparación del choque ante De Miñaur.

“Ha mejorado mucho en los últimos tres o cuatro meses, ha sido muy consistente y ha tenido grandes resultados durante todo el año. Va a ser sin duda un partido difícil, pero lo espero con ganas”, agregó Sinner.

El transalpino subrayó que su enfoque se mantiene invariable y explicó: “Mi idea es tener la misma mentalidad de cada día, intentar ser confiado, pero al mismo tiempo respetar a cada rival y simplemente salir a darlo todo. Después veremos qué pasa”.

Consciente de que De Miñaur representa un reto distinto a los rivales previos, Sinner insistió en que afrontará el duelo con la misma receta que le ha llevado hasta semifinales, basada en la confianza, el respeto y la voluntad de ajustar su tenis a las exigencias del momento.

El italiano, campeón de la edición de 2024, que llegó a Pekín tras un largo viaje desde Europa, admitió que las primeras jornadas no siempre resultan sencillas.

“El jet lag siempre es diferente, depende mucho de la hora a la que aterrizas. Para mí es complicado si llegas por la mañana, porque corres el riesgo de dormir toda la tarde y luego es difícil encontrar el ritmo. Pero siempre digo que después de cuatro días deberías sentirte bastante bien en la pista”, explicó.

El italiano señaló que busca “ser más incisivo con el saque” y que atraviesa una fase de “experimentación”, intentando “añadir variantes” y “leer mejor lo que ocurre al otro lado de la red”.

Sinner buscará la final frente a De Miñaur tras superar al húngaro Fabian Marozsán por 6-1 y 7-5 en cuartos.