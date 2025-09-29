Fritz impone su ley ante Brooksby y espera a Alcaraz o Ruud en la final

El quinto jugador del mundo se impuso por un contundente 6-4 y 6-3 y llegó a la tercera final del 2025 en la que busca sumar un nuevo título, el undécimo, en su carrera y el tercero en lo que va de curso tras los de Stuttgart y Easbourne.

Fritz, el último que fue capaz de doblegar al número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, semanas atrás en la Laver Cup, apunta hacia su segundo éxito en Tokio donde ya ganó en el 2022. Entonces batió a su compatriota Frances Tiafoe. Ahora le espera un rival europeo: o Alcaraz o Ruud.

No ha vuelto a una final de categoría 500 desde entonces el norteamericano. Afronta en Tokio ahora la decimonovena de su carrera después de superar en tres de los cuatro enfrentamientos jugados a su paisano Brooksby.