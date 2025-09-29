Mensik se retira por lesión y De Miñaur avanza a semifinales en Pekín

De Miñaur comenzó firme, con dos aces y sin conceder opciones de quiebre en sus dos turnos de saque. Rompió el servicio de Mensik en el segundo y en el cuarto juego para tomar una ventaja clara.

El checo, que solo ganó el 21 % de los puntos con su segundo saque, pidió asistencia médica y decidió abandonar después de ceder por segunda vez su servicio.

Las estadísticas reflejaron el dominio del australiano: 63 % de los puntos totales ganados, 100 % de efectividad con el segundo servicio y dos quiebres convertidos de cuatro intentos.

Mensik, en cambio, acumuló 12 errores no forzados y apenas sumó un juego al saque antes de detener el partido tras 27 minutos por problemas en la rodilla izquierda.

La retirada corta la mejor racha reciente del jugador checo, de 20 años, que alcanzaba por primera vez los cuartos de final en Pekín tras un inicio de temporada marcado por el título en Miami y varias victorias ante tops 10.

De Miñaur, de 26 años, se clasifica por segunda vez en su carrera a las semifinales en la capital china.

El campeón este año en Washington suma ya 47 triunfos en la temporada y se medirá en la siguiente ronda con el ganador del duelo entre el italiano y primer cabeza de serie, Jannik Sinner (n.2), y el húngaro Fabian Marozsán (n.57).