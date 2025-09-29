Tenis

Raducanu malogra tres bolas de partido y se hunde ante Pegula en tercera ronda de Pekín

Pekín, 29 sep (EFE).- La estadounidense Jessica Pegula (nº7 del mundo) firmó este lunes una sufrida remontada ante la británica Emma Raducanu (nº32), que desperdició tres puntos de partido en el segundo set, para acabar imponiéndose por 3-6, 7-6(9) y 6-0 en dos horas y 19 minutos de juego en tercera ronda del Abierto de China.

Por EFE
29 de septiembre de 2025 - 07:45
Raducanu, que debutaba en el torneo pequinés, dominó con autoridad el primer parcial gracias a la solidez de su primer saque (73 %) y a una mejor gestión de los puntos de resto, cerrando con 6-3 tras aprovechar dos roturas.

El segundo set fue una batalla cerrada, con un quiebre por lado y máxima igualdad hasta el ‘tiebreak’.

Allí, Raducanu llegó a colocarse 8-7 y dispuso de tres bolas de partido, pero Pegula resistió con temple y acabó cerrando 11-9.

El desenlace dejó tocada a la británica, que se desplomó en el tercer parcial: apenas ganó un 11 % de puntos con su segundo servicio y encajó un doloroso 0-6.

Las estadísticas reflejaron la diferencia en los momentos clave. Raducanu convirtió solo 4 de sus 14 bolas de break (29 %), mientras que Pegula fue más efectiva con 3 de 7 (43%).

El colapso con el segundo saque resultó decisivo: 30 % de efectividad global para la británica frente a casi un 60 % de la estadounidense.

El ambiente en la pista Lotus fue notable, con un público entregado tras dos partidos previos que habían terminado antes de tiempo por lesión de sus protagonistas.

El duelo entre Raducanu y Pegula devolvió la emoción con un segundo set dramático y un final contundente de la norteamericana.

Pegula, que esta temporada ya ha conquistado los títulos de Austin, Charleston y Bad Homburg, además de alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos, se medirá en octavos de final a la ucraniana Marta Kostyuk (nº28).

