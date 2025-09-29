Raducanu malogra tres bolas de partido y se hunde ante Pegula en tercera ronda de Pekín

Raducanu, que debutaba en el torneo pequinés, dominó con autoridad el primer parcial gracias a la solidez de su primer saque (73 %) y a una mejor gestión de los puntos de resto, cerrando con 6-3 tras aprovechar dos roturas.

El segundo set fue una batalla cerrada, con un quiebre por lado y máxima igualdad hasta el ‘tiebreak’.

Allí, Raducanu llegó a colocarse 8-7 y dispuso de tres bolas de partido, pero Pegula resistió con temple y acabó cerrando 11-9.

El desenlace dejó tocada a la británica, que se desplomó en el tercer parcial: apenas ganó un 11 % de puntos con su segundo servicio y encajó un doloroso 0-6.

Las estadísticas reflejaron la diferencia en los momentos clave. Raducanu convirtió solo 4 de sus 14 bolas de break (29 %), mientras que Pegula fue más efectiva con 3 de 7 (43%).

El colapso con el segundo saque resultó decisivo: 30 % de efectividad global para la británica frente a casi un 60 % de la estadounidense.

El ambiente en la pista Lotus fue notable, con un público entregado tras dos partidos previos que habían terminado antes de tiempo por lesión de sus protagonistas.

El duelo entre Raducanu y Pegula devolvió la emoción con un segundo set dramático y un final contundente de la norteamericana.

Pegula, que esta temporada ya ha conquistado los títulos de Austin, Charleston y Bad Homburg, además de alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos, se medirá en octavos de final a la ucraniana Marta Kostyuk (nº28).