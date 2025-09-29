Sinner doblega a Marozsán y se cita con De Miñaur en semifinales de Pekín

Sinner arrancó firme y se llevó el primer set con autoridad. Tras un inicio con intercambio de saques directos -Marozsán cerró el primer juego con uno y el italiano respondió en su primer servicio-, el favorito quebró en su segundo turno al resto y encadenó tres roturas consecutivas para concluir el parcial por 6-1.

El set terminó con una jugada simbólica: Marozsán dejó pasar una bola convencido de que saldría fuera y esta cayó dentro con claridad, demostrando la disparidad de concentración y confianza de ambas raquetas.

El segundo set resultó más equilibrado. Marozsán sostuvo sus turnos de saque hasta colocarse 5-4 arriba y llegó a servir para forzar la tercera manga.

Sin embargo, Sinner reaccionó de inmediato y recuperó el 'break', sostuvo con autoridad y cerró el encuentro con una nueva rotura tras ganar nueve de los últimos diez puntos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las estadísticas confirmaron el dominio del italiano, con siete aces, un 70 % de puntos ganados con el primer servicio y cinco quiebres en once oportunidades.

También fue superior al resto, con un 67 % de puntos ganados sobre el segundo saque de su rival. Marozsán, que firmó nueve golpes ganadores pero cometió seis errores no forzados, solo pudo mantener la mitad de sus juegos de servicio.

Sinner, campeón en Pekín en 2023, suma ahora dos títulos en 2025, los Grand Slam de Australia y Wimbledon, y mantiene un balance prácticamente impecable en pista dura esta temporada, siempre que no se enfrente al español Carlos Alcaraz, actual número uno, y que se encuentra compitiendo en Tokio.

En semifinales del ATP 500 pequinés se medirá con De Miñaur, que avanzó por la retirada del checo Jakub Mensik.