Sinner y Swiatek avanzan en el Abierto de China en una jornada marcada por cinco retiradas

La pista secundaria Lotus acaparó gran parte de esos contratiempos, con cuatro retiradas en una misma jornada que dejaron al público más preocupado que entusiasmado, mostrando un día de duelos truncados y emociones abruptas.

En el cuadro femenino, la número dos del mundo y cabeza de serie del torneo, la polaca Iga Swiatek, avanzó a octavos tras la retirada de la colombiana Camila Osorio (n.83) cuando el marcador era 6-0.

En la misma pista Lotus, la francesa Lois Boisson (n.41) se vio obligada a abandonar ante Emma Navarro (n.17) con 6-2 y 1-0, mientras que en la pista central Diamond, la china Zheng Qinwen (n.9), principal baza local, dijo adiós en tercera ronda frente a Linda Noskova (n.27) cuando caía 3-0 en el tercer set.

Aun así, la Lotus presenció uno de los duelos más vibrantes del día. La estadounidense Jessica Pegula (n.7) derrotó a Emma Raducanu (n.32) por 6-1, 6-7(9) y 6-0, en un choque en el que la británica desperdició tres puntos de partido antes de venirse abajo en la manga definitiva.

Mirra Andreeva (n.5) también se clasificó con autoridad tras superar a la española Jéssica Bouzas Maneiro (n.48) por 6-4 y 6-1.

La ucraniana Marta Kostyuk (n.28), la británica Sonay Kartal (n.81) y la rusa Anastasia Potapova (n.59) completaron el grupo de vencedoras, todas ellas sellando su pase a octavos sin mayores sobresaltos.

Los primeros duelos de octavos del WTA 1000 pequinés se disputarán este martes, con los cruces destacados entre Coco Gauff (n.3) y Belinda Bencic (n.16), Karolina Muchova (n.15) contra Amanda Anisimova (n.4), y Jasmine Paolini (n.8) frente a Marie Bouzkova (n.52), además del Lys (n.66)-Kessler (n.39).

En el cuadro masculino, Jannik Sinner mostró solidez frente al húngaro Fabian Marozsan (n.57), al que doblegó 6-1 y 7-5, y se enfrentará en semifinales al australiano Alex de Miñaur (n.8), que avanzó tras la retirada del checo Jakub Mensik (n.19) cuando el marcador señalaba 4-1 en el primer set.

El joven estadounidense Learner Tien (n.52), de 19 años, se clasificó por primera vez a semifinales de un ATP 500 al imponerse al italiano Lorenzo Musetti (n.9) por 4-6, 6-3 y 3-0, en un partido que terminó con la retirada del número nueve del mundo en la pista Lotus.

El ruso Daniil Medvedev (n.18) completó el cuadro de semifinales al imponerse con autoridad al alemán Alexander Zverev (n.3) por 6-3 y 6-3.

El moscovita, que no cedió su saque en todo el partido y fue letal en los momentos clave, se enfrentará ahora a Tien por un lugar en la final del ATP 500 pequinés.