Tien aprovecha los problemas físicos de Musetti y avanza hasta las semifinales de Pekín

El duelo, disputado en la pista Lotus, duró 1 hora y 42 minutos. Tien se medirá por un lugar en la final al ganador del choque entre el ruso Daniil Medvedev (n.18) y Alexander Zverev (n.3).

El primer set se inclinó del lado de Musetti, más eficaz con el servicio (94 % de puntos con primeros).

El italiano aceleró en el séptimo juego con un quiebre clave, resuelto con dos paralelas de revés a una mano cuando Tien buscó la red, y confirmó en blanco a continuación para encaminar el 6-4.

La dinámica cambió en la segunda manga. La agresividad de Tien en la red empezó a darle réditos, ayudada por más errores de Musetti.

El estadounidense salvó opciones de quiebre en su primer turno, rompió para el 3-1 y administró la ventaja hasta el 6-3.

El ambiente en la Lotus, a medio aforo, se encendió con varios pasajes de ataque del estadounidense, que sumó a su buen juego el descontento local por las declaraciones desafortunadas del transalpino sobre el público chino hace varios días durante otro enfrentamiento en el mismo torneo.

En distintos compases del set el fisioterapeuta se asomó al banco de Musetti, sin una atención prolongada, presagio de lo que llegaría después.

En el arranque del tercero, Tien mantuvo la inercia: quebró de inicio y se colocó 3-0. Entonces Musetti pidió asistencia médica y decidió retirarse.

Tien mostró más solidez en los momentos clave, al salvar cinco de seis bolas de ‘break’ y aprovechar tres de ocho, mientras que Musetti solo convirtió una de seis.

El estadounidense ganó el 53 % de los puntos totales, con eficacia tanto con el primer saque (66 %) como con el segundo (64 %).

El italiano, que había iniciado con seis ‘aces’ y un 78 % de primeros, fue perdiendo consistencia a medida que avanzó el partido.

Tien, de 19 años, queda a la espera de Medvedev o Zverev para buscar su primera final en el ATP 500 de Pekín con el impulso de su remontada y el abandono de su rival.