Alcaraz: "Ha sido mi mejor temporada hasta ahora"

El murciano acumula 67 partidos ganados y ocho títulos en lo que va de 2025. "Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora. Ocho títulos, diez finales. Eso demuestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y alcanzar mis metas", recordó el murciano.

El número uno del mundo asumió que el inicio de curso no fue el esperado pero que ha sido capaz de dar un giro a la situación. "No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales. Así que estoy orgulloso de cómo me pude recuperar de eso y de todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí", dijo sobre la pista.

Alcaraz destacó el nivel de su rival, el estadounidense Taylor Fritz, al que ganó por un doble 6-4 en hora y media. Fue su primer éxito en el torneo nipón, que el norteamericano ganó en el 2022, y el vigésimocuarto de su carera.

Desde su derrota ante el italiano Jannik Sinner en la final de Wimbledon en julio pasado, Alcaraz ha logrado tres títulos consecutivos. El Masters 1000 de Cincinnati, el Abierto de Estados Unidos y ahora el torneo de Tokio. Suma dieciocho partidos ganados desde entonces. Solo perdió un partido en este recorrido, precisamente ante Fritz en la Laver Cup.

"He disfrutado de cada segundo que he estado en Tokio excepto los cinco minutos que estuve en la pista después de lesionarme el tobillo", bromeó. "Estoy feliz por el nivel que he jugado. Con todo. Empecé la semana mal con el tobillo y la forma en que me he recuperado me alegra mucho", añadió Alcaraz que afronta ahora el Masters 1000 de Shanghai.