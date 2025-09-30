Alcaraz se baja del Masters 1000 de Shanghái

"Estoy decepcionado por anunciar que no podré jugar el Masters 1000 de Shanghái este año. Desafortunadamente he estado arrastrando unas molestias físicas y después de hablarlo con mi equipo hemos creído que la mejor decisión es descansar y recuperarme", apunta el número uno del mundo en un comunicado publicado en redes sociales.

"Estoy deseando jugar de nuevo delante de los aficionados de Shanghái otra vez y espero estar pronto de vuelta para ver a mis seguidores chinos el próximo año", añadió el murciano, que puede ver recortada la distancia como número uno del mundo respecto al italiano Jannik Siner.

Si el transalpino sale campeón en Pekín, donde disputa la final, recortará 170 puntos que pueden añadirse a otros 200 si sale vencedor también en Shanghái. Aún así, Alcaraz tendría aún 390 de renta para el final de curso.

Alcaraz sufrió una seria torcedura en el tobillo izquierdo en el encuentro de primera ronda de Tokio contra el argentino Sebastián Báez y ha tenido que jugar con protección el resto del torneo. Ahora prefiere poner a tono el pie y curar la dolencia para afrontar la recta final de la temporada 2025 que pretende cerrar en lo alto de la clasificación mundial.

