Gauff sufre, supera a Bencic y sella pase a cuartos de Pekín y a las finales WTA de Riad

Bencic comenzó mejor, más precisa en los intercambios largos y capitalizando sus oportunidades de rotura (2/3) para llevarse el primer set por 6-4, en un parcial que reflejó la igualdad de fondo (32 puntos por lado) pero en el que la suiza estuvo más lúcida en los juegos clave.

El segundo parcial se convirtió en una montaña rusa. Bencic quebró para colocarse 4-3, pero entregó el saque de inmediato ante la presión de Gauff, muy firme con su primer servicio (94 % de puntos ganados).

La estadounidense forzó el ‘tiebreak’, donde dio un paso adelante en agresividad y se impuso por 7-4, equilibrando el marcador.

En el set definitivo, Gauff impuso su potencia y su físico: rompió de entrada, consolidó la ventaja y terminó dominando 6-2, tras convertir dos de sus tres bolas de rotura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bencic, que había resistido con temple en los parciales anteriores, solo pudo sostener dos de sus cuatro juegos de servicio en la manga final.

El encuentro también dejó momentos de tensión extradeportiva. En el segundo set, la suiza mostró su enfado por los ánimos del equipo de Gauff en momentos de saque y se encaró con el árbitro: “Cuando estoy lista para sacar no necesitan animar”.

La estadounidense intervino, y Bencic replicó con ironía: “Soy demasiado mayor para estos juegos mentales, ¿vale?”.

En el balance global, Gauff fue más irregular con las dobles faltas (8 frente a 5 de Bencic), pero terminó marcando la diferencia con su saque (4-0 en ‘aces’, 72 % de puntos ganados con el primero) y con una mayor eficacia al resto (42 % contra 34 %). La estadounidense sumó 109 puntos por 98 de su rival.

La victoria permite a Gauff defender su condición de campeona en Pekín, estirar su racha positiva en el torneo (12-1 en sus tres participaciones) y, sobre todo, garantizar su presencia en las Finales WTA de Riad.

En cuartos se medirá a la ganadora del duelo entre la alemana Eva Lys (n.66) y la estadounidense McCartney Kessler (n.39).