Sinner tras batir a De Miñaur: “Alex siempre está ahí, el cara a cara no lo dice todo”

El italiano, número dos del mundo, subrayó que el historial favorable de 11-0 ante el oceánico no refleja la dificultad real de sus duelos: “Él lleva dos o tres años entre los mejores, es un jugador muy rápido y constante. Hoy jugó un gran partido y estoy contento de cómo gestioné las situaciones”.

Sobre el desarrollo del encuentro, Sinner reconoció que la clave estuvo en los primeros juegos del tercer set, cuando logró un quiebre inmediato tras haber cedido la segunda manga.

“Cuando rompes de entrada y mantienes tu saque, todo cambia. Intenté ser un poco más agresivo y funcionó”, aseguró el cabeza de serie del torneo ATP 500 pequinés.

Preguntado por su estado físico tras algunos gestos de incomodidad, el transalpino aseguró que no hay motivo de alarma y que se siente bien, con todo controlado de cara a la final de mañana

El de San Cándido destacó también la importancia de su servicio, que le permitió salvar once de las doce bolas de rotura que afrontó.

“Hoy hubo muchas señales positivas, hice bastantes puntos directos y estuve más preciso, sobre todo en los momentos cruciales”, señaló.

A la espera de conocer a su rival en la final, que saldrá del duelo entre el ruso Daniil Medvedev (n.18) y la revelación estadounidense de 19 años, Learner Tien (n.52), Sinner insistió en que no prepara igual cada partido.

“Dependiendo de quién gane será un encuentro completamente distinto. Habrá que adaptarse y estar listo”, dijo.

El italiano, que ya conquistó el título en 2023 y fue finalista en 2024, buscará mañana su segundo entorchado en la capital china, donde acumula un balance de 11 victorias y una sola derrota.