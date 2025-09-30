Tien sorprende a Medvedev y jugará la final en Pekín tras un nuevo abandono

El duelo, disputado en la pista central Diamond, reflejó desde el inicio el contraste entre la irrupción de Tien, de apenas 19 años, y la experiencia de un Medvedev que había superado con autoridad a Zverev en cuartos.

El ruso, sin embargo, terminó pagando con errores no forzados y molestias físicas un choque muy exigente en lo mental y en lo físico.

Tien arrancó con un 3-0 a favor gracias a la agresividad al resto, pero Medvedev reaccionó encadenando tres quiebres que le dieron la manga por 7-5.

Más incisivo con el saque (cinco aces) y dominador en intercambios cortos, el moscovita cerró tras más de una hora.

El segundo parcial pareció decantarse rápido cuando Medvedev se adelantó 3-0 con un quiebre rubricado con subida a la red.

El público celebró con fuerza lo que parecía una ventaja definitiva, pero Tien replicó con la misma receta: una dejada cruzada tras un ataque a la red que encendió a la grada.

Desde ahí construyó la remontada, quebrando dos veces en el tramo final para imponerse 7-5.

El tercer set fue un monólogo. Tien rompió de entrada y se colocó 4-0 mientras Medvedev cojeaba y se tocaba el brazo.

Tras ceder nueve de los últimos diez puntos, el ruso decidió abandonar. Fue un cierre abrupto que, sin embargo, ratifica una tendencia de este torneo: las retiradas por problemas físicos.

La del ruso fue la séptima, entre el cuadro masculino y el femenino, en apenas tres jornadas, un signo de la dureza del calendario y de las condiciones en Pekín.

Tien terminó con 16 ganadores y solo 13 errores no forzados, frente a los 28 fallos del ruso.

Ambos igualaron en winners, pero la consistencia del zurdo estadounidense en los momentos clave marcó la diferencia.

Además, levantó un 0-3 en el segundo set y convirtió siete bolas de 'break', prueba de su solidez mental.

Tien disputará su primera final ATP y lo hará nada menos que ante el número dos del mundo, Jannik Sinner, que superó en tres sets al australiano Alex de Miñaur.

Será un choque inédito y con aroma generacional: el italiano ultra consolidado frente a la revelación estadounidense de 19 años.