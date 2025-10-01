Altmaier espera a Sinner tras su triunfo en Pekín y Djokovic se medirá a Cilic

En el caso de Altmaier, número 50 del mundo, derrotó con solvencia al australiano Tristan Schoolkate por 6-3 y 6-4 sin conceder ni una sola oportunidad de quiebre a su rival. Por su parte Cilic se deshizo del georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-3 y 7-6 en un choque donde convirtió 17 saques directos y esquivó las dos bolas de rotura que tuvo en contra sacando beneficio la única de la que dispuso a su favor.

También conocen ya los oponentes contra los que vivirán su puesta de largo el estadounidense Ben Shelton, sexto favorito, y el noruego Casper Ruud, undécimo. Serán el belga David Goffin y su compatriota Zizou Bergs respectivamente. El primero remontó ante el francés Alexandre Muller y tras perder la primera manga por 7-6 ganó las dos siguientes con un doble 6-1. Y el segundo venció al estadounidense Sebastian Korda por 6-4 y 7-5, doblando casi en puntos ganadores al contrario.

Al igual que ellos complicado lo tendrá también en su siguiente partido Sebastián Báez, que después de superar al local Zizhen Zhang en tres mangas y remontando (2-6, 6-3 y 6-4) en un cara a cara muy parejo en lo estadístico, se medirá al danés Holger Rune. No será el único argentino en treintadosavos, pues a Francisco Cerúndolo, decimonoveno cabeza de serie, le espera el francés Adrian Mannarino, verdugo del italiano Matteo Berrettini, quien pese a caer fue capaz de levantar tres pelotas de set en la primera manga y otras tres de partido en la segunda (7-5, 7-6).

Fue esta una jornada de altos y bajos para las raquetas transalpinas ya que al igual que él también se quedó fuera Lorenzo Sonego ante el alemán Yannick Hanfmann (2-6, 6-3 y 6-1), a quien le espera el estadounidense Frances Tiafoe. Sin embargo siguen vivos Luca Nardi (3-6, 6-3 y 6-2 ante el austriaco Sebastian Ofner esquivando 7 de 8 bolas de 'break') y Mattia Bellucci (7-6 y 6-1 contra el australiano Adam Walton sin poner en ningún momento en peligro su servicio). Ambos se cruzarán con el francés Giovanni Mpetshi Perricard y con el checo Tomas Machac.

Otro tenista de Italia que no ha salido aún del cuadro es Flavio Cobolli, que saltará por primera vez a la pista ante el español Jaume Munar después de que este doblegara al húngaro Marton Fucsovics (4-6, 7-5 y 6-1) entregando solo una pelota de quiebre de las ocho a las que debió hacer frente.

Además el japonés Yoshihito Nishioka superó al kazajo Alexander Shevchenko (6-1, 6-2) con este último conquistando solo el 13% de puntos con su segundo saque) y jugará contra el ruso Andrey Rublev; el australiano Jordan Thompson al danés Agust Holmgren (4-6, 6-3 y 6-4) y se enfrentará al francés Ugo Humbert; el polaco Valentin Vacherot, 202 del mundo, al serbio Laslo Djere (6-3, 6-4) y continuará frente al kazajo Alexander Bublik; y el húngaro Fabian Marozsan al incombustible suizo Stan Wawrinka (6-1, 4-6, 6-4)) y tendrá el reto del estadounidense Taylor Fritz, reciente finalista en Tokio.