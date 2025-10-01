Kartal sorprende a Andreeva y se mete en Pekín en sus primeros cuartos de un WTA 1000

El choque, disputado en la pista central Diamond del complejo pequinés, arrancó con máxima igualdad.
Kartal, muy firme al servicio y salvando dos bolas de rotura, aprovechó su única opción de ‘break’ en el undécimo juego para adelantarse con un 7-5.
Andreeva reaccionó con contundencia en la segunda manga. Más agresiva desde el resto y elevando su efectividad con el primer saque (71 %), se llevó el parcial por 6-2 tras lograr dos quiebres y apenas conceder opciones.
El set decisivo mantuvo la paridad hasta el 5-5. Kartal, que venía de eliminar en rondas previas a Daria Kasatkina y Maya Joint, mostró temple en el momento clave: quebró el servicio de la rusa en el duodécimo juego y cerró con autoridad para sellar una victoria histórica en su trayectoria.
Aunque Andreeva, jugadora bajo el ala de la española Conchita Martínez, ganó más puntos totales (72 por 69), la británica fue más eficaz en los tramos decisivos y cometió menos errores bajo presión (5 dobles faltas de la rusa frente a solo una propia).
A sus 23 años, Kartal alcanza el mayor resultado de su carrera, se convierte en la primera británica en disputar unos cuartos de final en Pekín desde Johanna Konta en 2016 y se cita ahora con la checa Linda Noskova (n.27), vencedora hoy por 6-2 y 6-4 ante la rusa Anastasia Potapova (n.59).