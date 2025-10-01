Kartal sorprende a Andreeva y se mete en Pekín en sus primeros cuartos de un WTA 1000

Pekín, 1 oct (EFE).- La británica Sonay Kartal (n.81) dio este miércoles la gran sorpresa en el Abierto de China al derrotar a la rusa Mirra Andreeva (n.5), campeona este año en Dubái e Indian Wells, por 7-5, 2-6 y 7-5 en dos horas y 25 minutos, clasificándose así por primera vez en su carrera a los cuartos de final de un torneo WTA 1000.