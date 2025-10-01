Navarro, Kartal y Noskova protagonizan una jornada de sorpresas en Pekín

La norteamericana Emma Navarro (n.17) firmó la sorpresa más sonora al eliminar a la campeona de 2023 e invicta hasta hoy en Pekín, Iga Swiatek (n.2), con un contundente 6-4, 4-6 y 6-0 tras dos horas y 30 minutos de batalla.

La polaca, muy errática con 49 errores no forzados, se hundió en un tercer set en blanco que coronó la mayor victoria de Navarro en el circuito.

En la pista Lotus, la británica Sonay Kartal (n.81) prolongó su semana soñada al derrotar a la rusa Mirra Andreeva (n.5) por 7-5, 2-6 y 7-5 en dos horas y 25 minutos.

A sus 23 años, Kartal alcanza sus primeros cuartos de final en un WTA 1000 y se convierte en la primera británica en llegar tan lejos en Pekín desde Johanna Konta en 2016.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su próxima rival será la checa Linda Noskova (n.27), que horas antes había vencido con autoridad a Anastasia Potapova (6-2 y 6-4).

La jornada se cerró en la Central con la victoria de Jessica Pegula (n.7) sobre la ucraniana Marta Kostyuk (n.28) en un partido cambiante: 6-3, 6-7(4), 6-1 en dos horas y 16 minutos. Pegula dominó los tramos decisivos y será la oponente de Navarro en cuartos.

El martes ya habían sellado billete para la antepenúltima ronda Coco Gauff (n.3), que necesitó tres sets para superar a Belinda Bencic; Amanda Anisimova (n.4), que remontó ante Karolina Muchova; y Jasmine Paolini (n.8), vencedora de Marie Bouzkova.

Además, la alemana Eva Lys (n.66) remontó a la estadounidense McCartney Kessler para instalarse en sus primeros cuartos en Pekín.

Los cuartos de final comenzarán este jueves 2 de octubre con dos duelos de alto voltaje: Paolini contra Anisimova y Lys frente a Gauff, mientras que el viernes se disputarán los otros dos choques restantes.