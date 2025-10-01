Tien, derrotado por Sinner en la final de Pekín, afirma que vivió “una semana increíble”

“Ha sido una semana increíble para mí. Es mi primera semifinal, mi primera final, así que estoy muy contento con el progreso que estoy teniendo”, señaló el jugador nacido en 2005, que recordó que era su debut en el torneo.

“Es la primera vez que juego aquí en Pekín y la segunda semana que paso en China. El apoyo que recibí en cada partido ha sido fantástico”, afirmó la joven revelación estadounidense.

Preguntado por el desafío de enfrentarse al número dos mundial, Tien destacó la presión constante de su rival.

“Fue un partido muy duro. En algunos juegos al resto tuve oportunidades, pero él se sacó de encima la presión con su servicio. Creo que hoy sacó muy bien, consiguió muchos puntos gratis y nunca pude leerle del todo el saque”, explicó la raqueta número 52 del ranking ATP.

El estadounidense admitió que esa dificultad para inquietar los turnos de saque del italiano le condicionó en exceso: “Me ponía mucha presión en mis propios juegos de servicio porque sentía que no tenía mucho margen al resto. Punto a punto, te hace sentir esa presión”.

El joven tenista trabaja desde esta temporada con Michael Chang, excampeón de Roland Garros y referente del tenis estadounidense.

“Nunca había tenido un entrenador que hubiera jugado a ese nivel profesional. La experiencia que aporta, habiendo pasado por lo mismo que yo ahora, me está ayudando mucho. Es una nueva perspectiva, una voz fresca que me ha abierto los ojos”, comentó.

En balance de su temporada, que incluye victorias sobre Daniil Medvedev, Casper Ruud y Alexander Zverev, Tien insistió en que no se pone metas a largo plazo.

“No pienso demasiado en el futuro. Siempre intentas creer que puedes lograr estas cosas, y cuando suceden es una motivación enorme. Ya cumplí algunos objetivos de ranking que tenía para este año y estoy muy feliz con mi progresión”, concluyó.