Gauff frena la ilusión de Lys y avanza a semifinales en Pekín

El primer set estuvo lleno de alternancias, con hasta cinco roturas en apenas nueve juegos, en una jornada marcada por la gran afluencia de público por el segundo día de las vacaciones por las festividades del Día Nacional en China.

Gauff logró escapar en el tramo final gracias a un par de golpes de talento, incluido un espectacular dejada cortada para ponerse 5-3, y cerró con su saque tras salvar una bola de contra quiebre.

Lys, que venía envalentonada tras sorprender a Rybakina en rondas previas, hizo correr mucho a la estadounidense y castigó con potencia desde el fondo, aunque pagó caro su bajo rendimiento con el primer saque (29 % de puntos ganados).

El segundo parcial fue más equilibrado, con ambas jugadoras protegiendo mejor su servicio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lys consiguió devolver un quiebre para igualar 3-3, pero Gauff volvió a imponer jerarquía en los juegos largos y presionó el segundo saque de la alemana con gran eficacia.

Con 5-4, la norteamericana cerró el duelo sin titubear.

Las estadísticas reflejan la diferencia en consistencia: Gauff convirtió 5 de 9 bolas de ‘break’ y sumó 14 ganadores por 21 errores no forzados, mientras que Lys acumuló los mismos 14 golpes ganadores, pero cometió 37 errores.

Para Lys, este torneo queda como el mejor de su carrera, con sus primeros cuartos de final en un WTA 1000.

Gauff, por su parte, confirma su idilio con Pekín, donde ya suma 17 victorias desde 2023 en suelo chino a nivel WTA, y se mantiene firme en la defensa del título.

Ahora aguardará en semifinales a la ganadora del pulso entre la italiana Jasmine Paolini (n.8) y la estadounidense Amanda Anisimova (n.4).