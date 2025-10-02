Pedro Martínez cae en primera ronda del Masters 1.000 de Shanghai

Martínez fue víctima, entre otras cosas, del buen saque del jugador galo, quien fue capaz de conectar 24 saques directos y de sumar 51 puntos ganadores, a pesar de lo cual se le pudo complicar el partido al sacar provecho de solo tres bolas de rotura de las once que dispuso a lo largo de todo el duelo.

Siete de ellas llegaron en los cuatro primeros juegos, cuatro en el segundo, que terminó rompiendo, y tres más en el cuarto, que no pudo concretar. Aún así fue capaz de no dar opciones de quiebre a Martínez y acabó llevándose la manga de salida.

Esos malos registros para cerrar juegos al resto cuando pudo se repitieron en el juego inaugural del segundo set. Incapaz de hacer buenas las dos oportunidades que tuvo, abrió la puerta para que el español se metiera de nuevo en el duelo sin perdonar los dos puntos de rotura de los que dispuso, en el cuarto y en el noveno.

En el tercer y definitivo Cazaux se puso 2-0, y mantuvo su ventaja con el servicio hasta que Martínez equilibró las cosas en el séptimo. Pese a ello se sobrepuso y terminó por cerrarlo en el duodécimo, concluyendo el pase a unos treintaidosavos de final en los que se medirá al británico Cameron Norrie, trigésimo favorito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy