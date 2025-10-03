Gauff, Anisimova y Keys, confirmadas para las Finales de la WTA de Riad

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- Las estadounidenses Coco Gauff (n.3), Amanda Anisimova (n.4) y Madison Keys (n.6) se clasificaron para las Finales de la WTA que se disputarán en Riad, Arabia Saudí, del 1 al 8 de noviembre de 2025, según informó este viernes la Asociación de Tenis Femenino.