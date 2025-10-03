Sinner duplicó a Alcaraz en ganancias en Masters 1.000 en 2024

Este bonus, que se añade a los premios que ya recibieron los tenistas al participar en esos nueve torneos durante 2024, lo distribuye la ATP entre los jugadores y los organizadores de los torneos.

El reparto de ese bonus se calcula en función de los puntos logrados en dichos torneos y en 2024 se beneficiaron 186 jugadores.

El que más dinero se embolsó es Jannik Sinner, con algo más de 1,1 millón de euros, al haber ganado tres torneos, Miami, Cincinnati y Shanghái, además de alcanzar las semifinales en Montecarlo y los cuartos en Madrid y Canadá. Las semifinales en Indian Wells no cuentan porque fue suspendido por dar un doble positivo en dicho torneo.

Tras el italiano se sitúa en la lista de ganancias Alexander Zverev, con un millón de euros, y después está el ruso Andrey Rublev, con 594.000 euros.

En la cuarta posición está Carlos Alcaraz, que se llevará 510.000 euros por sus resultados en los Masters 1.000. El español logró el título en Indian Wells, pero después su tope fueron los cuartos de final en Miami, Madrid y Shanghái, además de que se perdió Montecarlo, Roma y Canadá.

La ATP ha multiplicado por 2,7 este bonus respecto a lo que se repartió en 2023. Esta iniciativa, señala, fue introducida en 2022 para dar a torneos y jugadores "un reparto igualitario del éxito de este deporte".