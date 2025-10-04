Anisimova celebra su pase a la final en Pekín y asegura que jugó “sin presión”

La estadounidense, que alcanza por primera vez la final en Pekín, aseguró que la semana le ha servido de aprendizaje y superación personal.

“Estoy súper emocionada de estar por primera vez en la final aquí. Ha sido una semana muy especial, con muchos aficionados en cada partido, y me divertí mucho”, explicó al inicio de su comparecencia.

La tercera cabeza de serie del torneo WTA 1000 reconoció que sintió que todo funcionó desde el principio.

“Jugué muy bien todo el partido, todos mis golpes estaban funcionando. Coco es una rival durísima, así que estoy muy contenta de cómo jugué y feliz de estar en la final”, aseguró la tenista.

Preguntada por si se veía en una final tras Nueva York, admitió que no lo esperaba.

“Es bastante sorprendente. Incluso pensé que había sido un error venir porque llegué sin sentirme en forma. Pero aprendí mucho esta semana. Cuando no me siento al 100 %, me concentro en jugar sin presión, y ahí suelo rendir mejor”, afirmó la finalista.

Anisimova, que este curso ha derrotado a figuras como Sabalenka en Wimbledon, Swiatek en el Abierto de Estados Unidos y ahora Gauff, espera rival en la final, que saldrá del duelo entre la estadounidense Jessica Pegula (n.7) y la checa Linda Noskova (n.27).