Davidovich derrota a Arnaldi y avanza firme a dieciseisavos

Davidovich, de 26 años, tuvo un porcentaje de acierto del 71% en el primer servicio y un 81% de acierto en puntos en red, unos números muy superiores a los de Arnaldi, número 71 del ránking ATP.

El rival de Davidovich en dieciseisavos de final será el ganador del duelo entre el checo Daribor Svrcina y el ruso Daniil Medvédev.

Ésta era la cuarta vez que Davidovich se medía a Arnaldi -la tercera de 2025- y hasta el momento el balance era de una victoria para el español (Delray Beach) y dos para el italiano (Dallas y Másters 1.000 de Cánada).